В России начались официальные продажи Citroёn C5 Aircross

Citroёn официально подтвердил возобновление производства автомобилей в России. Анонс, который прошел под девизом «Коней на переправе не меняют. Любимые автобренды – тоже», возвестил о начале продаж кроссовера C5 Aircross.

Завод «ПСМА Рус» перезапустили в декабре 2023 года — тогда губернатор Калужской области Владислав Шапша пообещал начало серийного выпуска автомобилей в 2024-м и подтвердил, что на конвейер встанут кроссоверы. Позднее зарубежные журналисты выяснили, что российская компания «Автомобильные технологии» ввезла в страну несколько десятков машинокомплектов для сборки Citroёn C5 Aircross. Деталями поделилась китайская компания Dongfeng Motor Group, которая выпускает Peugeot, Citroёn и другие модели концерна Stellantis для внутреннего рынка КНР.

Под конец февраля уже сам Citroёn на своих страницах в социальных сетях, а также на официальном сайте объявил о выходе обновленного C5 Aircross в продажу на отечественном рынке.

Рестайлинговая модель имеет новую оптику, переоформленные бамперы и решетку радиатора, иную центральную консоль в салоне, улучшенную мультимедиа, другие передние кресла и ряд других доработок. В России для машины в оснащении заявлены подвеска Progressive Hydraulic Cushions, электронные ассистенты водителя, цифровая панель приборов и прочее оборудование.

Клиентам предложен кроссовер с бензиновым двигателем мощностью 175 л.с. или 211 л.с., который сочетается с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и передним приводом.

Автомобиль продается с двухлетней гарантией (или традиционные 100 000 км пробега), а стоимость Citroёn C5 Aircross составляет от 4 099 000 рублей. Заявлено, что машины есть в наличии в дилерских центрах бренда.