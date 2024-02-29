Внедорожник Oting «Паладин» появился в продаже на российском рынке

Рамный «проходимец» для нашей страны был адаптирован, причем главным изменением стал полностью новый салон. Напомним, что «Паладин», уже побывавший на тесте у портала «АвтоВзгляд» оснащен 2-литровым бензиновым турбомотором Mitsubishi 4K31 с топливным насосом высокого давления и вихревым нагнетателем. Силовой агрегат мощностью 218 л.с. и крутящим моментом в 360 Нм работает в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач ZF и жестко подключаемым полным приводом с понижающей передачей и тремя блокировками дифференциалов.

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В оснащение «Паладина» входят мультимедиа с 12-дюймовым экраном и шестью динамиками, светодиодная оптика, беспроводная зарядка для смартфона, люк с электроприводом, парктроники, система кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, интеллектуальная система помощи водителю ADAS и система электронного контроля устойчивости ESC. Внедорожник предложен в четырех комплектациях по цене от 3 799 000 до 4 499 000 рублей.

На старте продаж Oting «Паладин» доступен у официальных дилеров в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Кирове, Пензе, Самаре, Барнауле и Краснодаре. Однако, как сообщили порталу «АвтоВзгляд» представители бренда, до конца 2024 года в России появится не менее 60 дилеров марки.