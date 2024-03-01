Стало известно, когда начнутся продажи автомобилей Solaris

О том, что автомобили Hyundai и Kia вернутся на российский рынок под брендом Solaris, стало известно еще на прошлой неделе. Теперь же появилась информация о сроках начала продаж — машины должны поступить в шоу-румы дилеров до конца марта.

Предприятие «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» в Санкт-Петербурге вернулось к работе под новым названием «Автомобильный завод АГР», но с прежним модельным рядом. Под маркой Solaris начался выпуск моделей HS, HC, KRS и KRX, ранее известных как Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Kia Rio и Kia Rio X-Line соответственно.

Как сообщает «Российская газета» со ссылкой на AGR Automotive Group, продажи новинок стартуют «в ближайшие неделю-две». Стоимость автомобилей и детали об их комплектациях компания раскроет позже — когда первые машины поступят в дилерские центры. Пока есть информация только о гарантии — 3 года или 100 000 км пробега

Если не брать в расчет названия и иные логотипы, то седаны, хетчбэк и кроссовер Solaris ничем от исходных моделей не отличаются. Технически они тоже идентичны прежним Hyundai и Kia: в моторной линейке остались атмосферные бензиновые моторы объемом 1.4 литра и мощностью 100 л.с., 1.6 литра на 123 л.с. и 2.0 литра на 149,6 л.с. Коробки передач — шестиступенчатые «механика» и «автомат». Привод — передний или полный (для модели HC, бывшей Creta).