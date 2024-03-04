Haval M6 превратили в коммерческий фургон

Семейный кроссовер Haval M6, выпуск которого локализован на заводе в Тульской области, обзавелся новой модификацией — правда, неофициально. Силами сторонних специалистов пассажирскую модель превратили в коммерческий фургон.

О том, что подмосковная компания Krossi конвертировала Haval M6 в грузовой фургон, сообщил telegram-канал «Автопоток». По данным наших коллег, кроссовер лишился второго ряда сидений, получил глухие панели вместо остекления задних дверей и багажника, а также облицовку пластиком грузового отсека. Его габариты известны: длина по полу — 1,8 м, высота — 1 м, а максимальная ширина — 1,4 м, что позволило обеспечить объем около 2,3 кубометров.

Представители компании из Щелково заявляют, что все переделки зарегистрированы, а на переоборудованный Haval M6 сохраняется заводская гарантия.

О технических изменениях не сообщается, а значит, переднеприводный кроссовер сохранил 1,5-литровый бензиновый турбомотор мощностью 143 силы, который сочетается с механической или роботизированной коробкой передач.

Стоимость фургона в Krossi не называют. Напомним, что обычный Haval M6 предлагается сегодня по цене от 1 979 000 рублей.