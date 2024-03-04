Продажи новых автомобилей выросли в России на 64%

По итогам января-февраля текущего года продажи новых автомобилей на российском рынке увеличились до 221 100 единиц. Если сравнивать этот результат с показателем за первые два месяца 2023-го, то внушительный рост составил 64%.

Как сообщает Минпромторг, продажи новых автомобилей (а в ведомстве таковыми считают все машины в возрасте до трех лет) по результатам первых двух месяцев 2023 года составляли 134 859 шт. Тогда 77 385 единиц из них пришлось на технику отечественного производства. Теперь же это 95 395 шт. — показатель увеличился на 23% к году.

Если смотреть по отдельным сегментам, то продажи легковушек выросли на 73% (до 183 322 шт.), легких коммерческих моделей — на 63% (до 183 322 шт.), грузовиков — на 16% (до 17 450 шт.), автобусов — на 5% (до 3 182 шт.).

Кратно увеличились и продажи электромобилей: если в январе-феврале 2023 года в России было реализовано 1003 шт., то в первые два месяца 2024-го — аж 3699 шт. Рост составил 269%, хотя в количественном выражении объемы, конечно, все еще несерьезные.