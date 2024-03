Новые китайские автомобили продолжают в России дешеветь

Портал «Китайские автомобили», изучив предложения дилеров марок из Поднебесной, пришел к выводу, что почти все официально представленные на российском рынке бренды скорректировали прайс-листы в сторону снижения стоимости даже совсем новых машин, не говоря уж о легковушках 2023 или даже 2022 года выпуска.

Так, например, Chery Tiggo 8 Pro Max и FAW Bestune T77 стали доступнее на 300 000 рублей. Great Wall предлагает скидку в 200 000 рублей на пикап GWM Poer и сразу 300 000 на Poer KingKong. При покупке кроссовера Haval F7 в любой комплектации, кроме базовой, можно выгадать от 100 000 до 150 000 рублей, купе-кроссовера Haval F7x — от 50 000 до 300 000. Хотя Haval Dargo, напротив, в цене прибавил: «обычная» версия стала дороже на 50 000 целковых, а Dargo X — на 80 000.

Дилеры BAIC готовы скинуть 100 000 рублей на седан U5 Plus и кроссовер X35. Changan — 200 000 на Eado Plus, 80 000 на Lamore и 120 000 на паркетник CS35 Plus. Но самые внушительные скидки предлагает премиальный бренд Hongqi: кроссовер HS5 стал дешевле сразу на 400 000 «деревянных».