Новые старые Solaris появились у дилеров

Бестселлеры прошлых лет Hyundai и Kia официально возвращаются на российский рынок — первые экземпляры под брендом Solaris уже поступили в продажу в Москве и Санкт-Петербурге.

Напомним, что под маркой Solaris на предприятии «Автомобильный завод АГР» в Санкт-Петербурге начат выпуск моделей HS, HC, KRS и KRX, ранее известных как Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Kia Rio и Kia Rio X-Line соответственно. Первая партия из 150 автомобилей 11 марта была отгружена дилерам «АГР» в обеих российских столицах.

Однако несмотря на начало поставок, не названы ни стоимость автомобилей, ни детали комплектации новинок, а также не озвучена и дата начала продаж Solaris. Заявлено, что реализацией машин займутся 70 автосалонов в 20 городах РФ.

Между тем, «Автомобильный завод АГР» ведет производство машин по полному циклу – от штамповки панелей и сварки до окраски кузовов роботами. Седаны, хетчбэк и кроссовер Solaris ничем от исходных моделей не отличаются, то есть технически идентичны прежним Hyundai и Kia: в моторной линейке остались атмосферные бензиновые моторы объемом 1,4 л мощностью 100 л.с., 1.6 л на 123 л.с. и 2 литра на 149,6 л.с. Коробки передач — шестиступенчатые «механика» и АКП Привод — передний или полный (для модели HC, ранее бывшей Creta).