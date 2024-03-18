Tank 330 с двигателем V6 стал самой дорогой версией модели

Автомобиль построен на базе комплектации Border Limited Edition, что подразумевает новый силовой обвес, накладки на колесные арки, 18-дюймовые диски с внедорожными покрышками, а также продиктованный новым двигателем капот с воздухозаборником. На кузове появились особые шильдики, салон отделан красной кожей и несет логотипы V6. Внедорожник имеет штатную лебедку спереди и фаркоп для буксировки прицепа.

Tank 330 получил силовую установку от Tank 500 — 3-литровый бензиновый двигатель с двумя турбинами мощностью 360 л. с. и 48-вольтовым стартер-генератором в сочетании с 9-ступенчатой автоматической коробкой передач и жестко подключаемым полным приводом.

Фото: Great Wall

Доработанная подвеска позволила улучшить геометрические показатели — угол въезда вырос до 36 градусов, клиренс увеличился до 242 мм, а глубина преодолеваемого брода теперь может составлять 750 мм. Внедорожник стал динамичнее в разгоне 0-100 км/ч, 7,2 секунды, а также обрел возможность буксировать 2,5-тонный прицеп.

Новый Tank 330 будет стоить 330 тысяч юаней — это меньше ожидаемой цены в 350 тысяч юаней, но почти в полтора раза больше прайса базового Tank 300, который предлагается в Китае за 200 тысяч юаней. Но за такую цену помимо улучшенных характеристик владелец получит статус обладателя эксклюзивной модели, поскольку пока сделана только тысяча экземпляров Tank 330.