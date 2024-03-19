LADA показала новый логотип

Российский автогигант активно готовится к полноценному возрождению LADA Largus. В Ижевске уже выпускают опытные экземпляры фургонов и пассажирских универсалов, а также работают над постановкой на конвейер электрического e-Largus.

В открытой базе Роспатента обнаружились изображения нового логотипа, который и украсит LADA e-Largus. Электромобиль обзаведется фирменной эмблемой, представляющей собой прекрасно знакомый шильдик Largus с дополнительной литерой «e», указывающей на тип силовой установки. В документах Федерального института промышленной собственности представлен монохромный вариант, но не исключено, что на реальных машинах логотип будет иметь цветные акценты.

Напомним, серийные фургоны и универсалы для широкой продажи начнут сходить с конвейера в мае, а в третьем квартале завод «Лада-Ижевск» займется сборкой перспективного электромобиля e-Largus. Как ранее заявил глава АВТОВАЗа Максим Соколов, объем выпуска этой модели будет напрямую зависеть от спроса и дополнительной балансировки мер государственной поддержки. Цена возрожденных LADA Largus пока остается загадкой.