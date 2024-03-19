Россияне резко увеличили траты на покупку автомобилей

Второй месяц 2024 года продемонстрировал существенный рост расходов россиян на покупку новых машин. Автопроизводители увеличили выручку более чем на треть относительно января.

Как сообщает «Автостат. Инфо», за минувший месяц российские продавцы новых автомобилей получили 328 млрд. рублей, чего совсем немного не хватило для рекорда за последние 12 месяцев. Больше, чем в феврале 2024-го, дилеры заработали только в декабре 2023-го, когда их выручка составила 352 млрд. рублей.

При этом на иномарки пришлось 88% дохода, львиная доля из которых — 69% — досталась китайским маркам. Из брендов неоспоримым лидером является Geely с выручкой 44,5 млрд. рублей, LADA с результатом 34 млрд. рублей идет второй, а замыкает тройку Haval (30,8 млрд рублей), который подвинул с этой позиции Chery (30 млрд. рублей).

Самой популярной у покупателей моделью во втором месяце года оказались те же машины, что и в начале 2024-го. Лидируют по выручке китайские кроссоверы Geely Monjaro (22,6 млрд. рублей) и Haval Jolion (12 млрд.), а третье место в рейтинге по-прежнему занимает LADA Granta (12,8 млрд.).

Особенно интересно, что в топ-5 марок и моделей по выручке на российском рынке входит Li Xiang, который официально не представлен в стране. Бренд из Поднебесной за февраль получил 23,1 млрд. рублей, а его кроссоверы Li 7 (11,7 млрд. рублей) и Li 9 (11,38 млрд. рублей) вошли в число лидеров продаж новых машин в России за минувший месяц.