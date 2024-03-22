Автомобили в России могут подорожать на 30%

Привлекательные для покупателей цены на новые легковушки вскоре уступят место новым прайсам — переписанным в сторону увеличения. Всему виной — распроданные складские запасы и ужесточенные правила ввоза автомобилей из стран ЕАЭС.

Как сообщает «Российская газета», опросившая экспертов, крупные скидки, которые предлагают многие марки, связаны с необходимостью продажи автомобилей 2023 года. Когда прошлогодние машины будут реализованы, цены вернутся к прежнему уровню, а затем станут расти.

Директор по коммуникациям ГК «АвтоСпецЦентр» Анна Уткина подчеркнула, что в апреле начнут действовать новые правила ввоза автомобилей из стран ЕАЭС, так что будут дорожать как новые, так и подержанные машины. «Пик снижения цен будет в период с конца марта до середины апреля, а затем стоимость автомобилей начнет расти на 2-3% за квартал, что сопоставимо с ожидаемым уровнем инфляции», — сказала она.

Как заявил замгендиректора АГ «Авилон» по продажам новых автомобилей Ренат Тюктеев, «пиковое значение по скидкам будет ограничено первым кварталом. Затем уровень дисконтов начнет снижаться, так как предпосылок продолжать дисконтировать товар в отрасли попросту нет».

При этом руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин считает, что помимо отсутствия скидок покупателей ждет рост цен, причем довольно ощутимый. «В среднем в текущем году цены могут вырасти еще на 20-30% в зависимости от сегмента, бренда и модификации», — отмечает специалист.