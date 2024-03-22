Пикап JAC T9 выходит на российский рынок: известны цены

Китайский бренд JAC вот-вот выведет на российский рынок одну из анонсированных ранее новинок — бензиновый пикап T9. Автомобили уже появляются в шоу-румах официальных дилеров: их можно будет приобрести по цене от 3,4 млн. рублей.

Как сообщает портал «Китайские автомобили», компания JAC получила Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на T9 с 2-литровым бензиновый турбомотором мощностью 224 л.с. и крутящим моментом в 390 Нм, который сочетается с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач, подключаемым полным приводом с двухступенчатой «раздаткой». Пикап длиной 5330 мм, шириной 1965 мм и высотой 1880 мм при колесной базе 3110 мм сможет буксировать прицеп, однако фаркоп добавят в ОТТС позже.

По данным наших коллег, автомобили уже поступают к официальным дилерам JAC. Детальной информации об оснащении и разнообразии комплектаций пока нет. Зато уже известны прайсы: новый T9 предложат по цене от 3 399 000 рублей, что на 200 тысяч превышает стоимость компактного JAC T8 Pro с 204-сильным двигателем и 6-ступенчатой «механикой».