«Корейцы» дали бой «китайцам», транспортный налог опять «отменяют», электросамокаты получат «госномера»: итоги недели

Возрожденные под брендом Solaris Hyundai Creta и Kia Rio получили ценники, китайские BAIC и SMW анонсировали новые кроссоверы, а дилеры рассказали о скором запуске производства Peugeot 3008 в Калуге. Тем временем в Госдуму в очередной раз внесли законопроект об отмене транспортного налога, а один кикшеринговый сервис пообещал оснастить свои прокатные электросамокаты идентификационными номерами. Все подробности — в видеодайджесте портала «АвтоВзгляд».

На прошлой неделе порталу «АвтоВзгляд» стало известно о том, что премьера LADA Iskra — одной из самых ожидаемых новинок этого года — состоится на Петербургском международном экономическом форуме в начале июня. Теперь же эту информацию официально подтвердил глава АВТОВАЗа Максим Соколов. Впрочем, никаких новых подробностей о многообещающей модели он не раскрыл.

Что же до «корейцев», вернувшихся на рынок под брендом Solaris, то автомобили уже поступают в шоу-румы дилеров. Рекомендованные розничные цены производитель до сих пор не называл, так что автосалоны вынуждены придумывать прайсы сами — поэтому они по всей стране и разнятся. Но как бы то ни было, цифры у нас уже есть.

Известна стоимость и флагманского кроссовера BAIC — модели X75, которая поступит в продажу 25 марта. Модификация одна: турбомотор на полтора литра и 177 сил, семиступенчатый «робот», передний привод. В списке оснащения — обогрев, вентиляция и массаж всех сидений, крупные экраны и куча электронных ассистентов.

Кстати, BAIC на этой неделе анонсировал не только X75, но и улучшенные седан U5 Plus и кроссовер X35. Что именно улучшилось? Представители компании говорят, что эти модели адаптировали к российским условиям эксплуатации — и это через девять месяцев с момента начала продаж!

В портфеле калининградского завода «Автотора» не только BAIC и Kaiyi, которые, в принципе, уже на слуху, но и куда менее заметный SWM. Машины последнего продаются в России еще с конца прошлого года, но официальная презентация бренда состоялась лишь на этой неделе. На том мероприятии китайцы, помимо прочего, объявили о скором запуске новой модели — кроссовера G03f.

Однако смею предположить, что куда больше вам понравится новость о том, что калужский завод «ПСМА Рус» готовится к запуску производства кроссовера Peugeot 3008. Сегодня, напомню, он собирает только Citroёn C5 Aircross — из китайских машинокомплектов. Официально представители компании пока об этом не говорят, но говорят дилеры. И именно от них портал «АвтоВзгляд» узнал, что старый новый «Пежо» предложат по цене от 4 млн. рублей.

Было на этой неделе и несколько социальных новостей. Например, кикшеринговая компания Whoosh объявила, что в этом сезоне на дороги Москвы выйдут обновленные электросамокаты с индивидуальными номерами — табличками, которые легко считываются камерами ГИБДД. А депутаты от «Справедливой России» внесли в Госдуму законопроект об отмене транспортного налога…

Подробнее же об этих и других самых главных событиях автомобильной жизни страны последних дней — со всеми деталями, цифрами и комментариями — в видеообзоре портала «АвтоВзгляд», который можно посмотреть здесь.