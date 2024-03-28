Эксперты предрекли России уход большинства китайских автопроизводителей

Бенефис брендов из Китая на российском автомобильном рынке скоро сойдет на нет. Эксперты уверены, что в ближайшем будущем гамма машин из Поднебесной в нашей стране серьезно ужмется.

Президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин заявил «Известиям», что в настоящее время в стране представлены модели примерно 60 различных марок из Китая, включая те, что продаются неофициально по параллельному импорту. При этом эксперт убежден, что «через несколько лет из 60 брендов останется всего 10-20».

Как отмечает «Российская газета», глава РОАД уверен, что пока такое разнообразие есть, марки из КНР будут доминировать — по оценке г-на Подщеколдина, в 2024 году объем рынка новых легковых автомобилей в России составит 1,2-1,4 млн. машин, из которых около 60% придется на китайскую технику.

Напомним, ранее эксперты «Автостата» подсчитали, что только в 2023 году в России появилось 19 новых «поднебесных» марок, а общее число автопроизводителей из КНР, официально присутствующих на отечественном рынке, выросло до 35. С учетом неофициальных поставок в нашей стране сегодня насчитывается порядка 60 китайских автобрендов.