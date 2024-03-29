Chery привезла в Россию недорогой седан Arrizo GX

На сегодняшний день гамма моделей Chery на российском рынке почти полностью состоит из кроссоверов. Единственным седаном марки является Arrizo 8, но не исключено, что вскоре к нему присоединится более доступный Arrizo GX.

Два автомобиля Chery Arrizo GX замечены на парковке у одного из дилерских центров марки в Москве — их фотографии опубликовали наши коллеги из «Китайских автомобилей». Машины на учет не поставлены. Можно предположить, что это — «серый» импорт, и седаны предназначаются для продажи. Но нельзя исключать и другой вариант — что их ввезли для проведения сертификации, необходимой для «официального» выведения новинки на отечественный рынок.

В представительстве Chery подтвердили, что компания изучает возможность запуска Arrizo GX в России, но окончательно судьба седана пока не определена.

Напомним, Arrizo GX является удлиненной версией уже снятого с продажи в Китае Arrizo 5. Машина с длиной 4710 мм, шириной 1825 мм и высотой 1490 мм при колесной базе 2670 мм комплектуется 116-сильным 1,5-литровым бензиновым атмосферным двигателем и вариатором. Chery планировала вывести эту модель на наш рынок еще пять лет назад, но четырехдверка так в России и не появилась, а все разговоры о ней прекратились.