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Chery привезла в Россию недорогой седан Arrizo GX

Китайцы оценивают перспективы модели на отечественном рынке

На сегодняшний день гамма моделей Chery на российском рынке почти полностью состоит из кроссоверов. Единственным седаном марки является Arrizo 8, но не исключено, что вскоре к нему присоединится более доступный Arrizo GX.

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Автор
Максим Орлов

Изображение Chery привезла в Россию недорогой седан Arrizo GX

Два автомобиля Chery Arrizo GX замечены на парковке у одного из дилерских центров марки в Москве — их фотографии опубликовали наши коллеги из «Китайских автомобилей». Машины на учет не поставлены. Можно предположить, что это — «серый» импорт, и седаны предназначаются для продажи. Но нельзя исключать и другой вариант — что их ввезли для проведения сертификации, необходимой для «официального» выведения новинки на отечественный рынок.

В представительстве Chery подтвердили, что компания изучает возможность запуска Arrizo GX в России, но окончательно судьба седана пока не определена.

Напомним, Arrizo GX является удлиненной версией уже снятого с продажи в Китае Arrizo 5. Машина с длиной 4710 мм, шириной 1825 мм и высотой 1490 мм при колесной базе 2670 мм комплектуется 116-сильным 1,5-литровым бензиновым атмосферным двигателем и вариатором. Chery планировала вывести эту модель на наш рынок еще пять лет назад, но четырехдверка так в России и не появилась, а все разговоры о ней прекратились.

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