АВТОВАЗ оснастил «экстремальную» LADA Niva Bronto мотором «Евро−5»

Российский автогигант постепенно возвращает в свои автомобили моторы, отвечающие экологическому классу «Евро-5». Теперь такой двигатель устанавливается и на топовую модификацию внедорожника LADA Niva Legend — исполнение Bronto.

Новые версии в прайс-листах помечены индексом '24 и в плане оснащения ничем не отличаются от прежних Luxe и Prestige. За доплату в 39 000 рублей клиенты получают 1,7-литровый 83-сильный двигатель с настройками «Евро-5» и систему ABS. Самая доступная Niva Bronto с калибровками «Евро-5» в версии Luxe '24 стоит 1 342 900 рублей, а Prestige '24 оценена в 1 392 900 рублей.

Технические отличия Niva Bronto от обычной Niva Legend сводятся к самоблокирующимся винтовым дифференциалам в обоих мостах, увеличенному до 4,1 передаточному числу главной пары, клиренсу в 240 мм, усиленной задней оси и модернизированным амортизаторам. Кроме того, экстремальная версия имеет новые бамперы и расширители колесных арок.

Напомним, продажу внедорожников LADA Niva Legend и Niva Travel с моторами «Евро-5» и ABS АВТОВАЗ начал в декабре 2023 года. Как заявляет российский автопроизводитель, блоки управления двигателей адаптированы под стандарт «Евро-5», и их настраивали в России. Машины прошли все необходимые испытания, включая горные тесты, проверку на электромагнитную совместимость и работу в условиях различных температур.