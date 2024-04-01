Кроссовер Forthing T5 Evo удивит россиян тремя вариантами внешности

Новая для нашей страны китайская марка Forthing решила привлечь российских покупателей не только локализацией производства, но и разнообразием вариантов исполнения экстерьера. Для этой модели предложат аж три схемы оформления кузова: подробности уже известны.

Компания Ixen Motors Rus — официальный представитель бренда Forthing (входит в корпорацию Dongfeng) — пообещала расширить в 2024 году линейку версий модели T5 Evo: кроссовер получит несколько вариантов дизайна экстерьера. И речь идет не о цветовой палитре или каких-то особых шильдиках — различия будут куда более заметны.

Так, базовым для кроссовера заявлен классический вариант с «выверенным балансом элегантных линий и агрессивных акцентов». Для поклонников более «энергичного» облика предложат версию с увеличенным спойлером переднего бампера и красными детальками в экстерьере. А третьим станет самый экстремальный спортивный декор — с огромной решеткой радиатора и агрессивными бамперами: в Китае такая модель носит обозначение Hurricane Edition.

Как отмечает автопроизводитель, основные кузовные панели (крылья, двери, капот и крышка багажника) у всех версий будут одинаковые — разницу обеспечат легкозаменяемые бамперы, пороги и решетки радиатора, так что проблем с запчастями потенциальным владельцам Forthing T5 Evo опасаться не стоит. Что касается интерьера, то клиенты смогут выбирать между черным, красным и песочным цветами отделки — дизайн салона для всех версий един.

Напомним, сейчас Forthing T5 Evo доступен в России со 197-сильным 1,5-литровым бензиновым турбомотором Mitsubishi, 7-ступенчатым «роботом» Magna и передним приводом. Позднее китайцы обещали привезти в нашу страну еще одну модификацию — со всеми ведущими колесами. Производство кроссовера налажено на заводе «Автотор» — пока машины собирают крупноузловым методом, но в дальнейшем уровень локализации будет постепенно повышаться.

Кстати сказать, несколько месяцев назад портал «АвтоВзгляд» выпустил большое эксклюзивное интервью с представителем компании Ixen Motors Rus. Узнать о том, чем еще Forthing намерен удивить российских покупателей, можно здесь.