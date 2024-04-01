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Кроссовер Forthing T5 Evo удивит россиян тремя вариантами внешности

Кроме того, SUV для нашего рынка похвастает новым салоном

Новая для нашей страны китайская марка Forthing решила привлечь российских покупателей не только локализацией производства, но и разнообразием вариантов исполнения экстерьера. Для этой модели предложат аж три схемы оформления кузова: подробности уже известны.

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Автор
Максим Орлов

Изображение Кроссовер Forthing T5 Evo удивит россиян тремя вариантами внешности

Компания Ixen Motors Rus — официальный представитель бренда Forthing (входит в корпорацию Dongfeng) — пообещала расширить в 2024 году линейку версий модели T5 Evo: кроссовер получит несколько вариантов дизайна экстерьера. И речь идет не о цветовой палитре или каких-то особых шильдиках — различия будут куда более заметны.

Так, базовым для кроссовера заявлен классический вариант с «выверенным балансом элегантных линий и агрессивных акцентов». Для поклонников более «энергичного» облика предложат версию с увеличенным спойлером переднего бампера и красными детальками в экстерьере. А третьим станет самый экстремальный спортивный декор — с огромной решеткой радиатора и агрессивными бамперами: в Китае такая модель носит обозначение Hurricane Edition.

Как отмечает автопроизводитель, основные кузовные панели (крылья, двери, капот и крышка багажника) у всех версий будут одинаковые — разницу обеспечат легкозаменяемые бамперы, пороги и решетки радиатора, так что проблем с запчастями потенциальным владельцам Forthing T5 Evo опасаться не стоит. Что касается интерьера, то клиенты смогут выбирать между черным, красным и песочным цветами отделки — дизайн салона для всех версий един.

Напомним, сейчас Forthing T5 Evo доступен в России со 197-сильным 1,5-литровым бензиновым турбомотором Mitsubishi, 7-ступенчатым «роботом» Magna и передним приводом. Позднее китайцы обещали привезти в нашу страну еще одну модификацию — со всеми ведущими колесами. Производство кроссовера налажено на заводе «Автотор» — пока машины собирают крупноузловым методом, но в дальнейшем уровень локализации будет постепенно повышаться.

Кстати сказать, несколько месяцев назад портал «АвтоВзгляд» выпустил большое эксклюзивное интервью с представителем компании Ixen Motors Rus. Узнать о том, чем еще Forthing намерен удивить российских покупателей, можно здесь.

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