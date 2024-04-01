Автосалонов в России стало больше, чем до санкций

Уход зарубежных автомобильных брендов с российского рынка если и привел к снижению числа автосалонов, то временному. В начале 2024 года ситуация с дилерами в нашей стране лучше, чем была в начале 2022-го.

Как сообщает Национальное агентство промышленной информации (НАПИ), в первом квартале 2022 года в стране насчитывалось 3122 официальных дилерских центра по продаже автомобилей. И за два года, несмотря на уход европейских и азиатских брендов, салонов стало на 22 больше — их число выросло до 3144 точек.

Ситуацию спасли марки из Китая, которые начали активно выходить на российский рынок. Лидерами по развитию своих дилерских сетей стали Omoda (164 точки продаж), Jaecoo (153 автосалона), Jetour (150 дилеров) и Kaiyi (106 салонов). В начале 2022 года эти бренды вообще не были официально представлены в нашей стране.

Что же касается авторизованных автосервисов, то их стало больше на 347 точек — количество выросло с 3503 станций в начале 2022 года до 3850 в первом квартале 2024-го. И здесь бизнесу тоже «подыграли» китайцы.