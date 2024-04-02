Компания Haval объявила о расширении продуктовой линейки на российском рынке — в 2024 году в продажу поступит новый Haval H3, который позиционируется как «промежуточная» модель между городским кроссовером и внедорожником.

Новинка поступит в продажу в апреле-июне 2024 года

Автомобиль длиной около 4,5 м отличается продуманной геометрией кузова — дорожный просвет заявлен на уровне 196 мм, а углы въезда и съезда равны 24° и 26° соответственно. Дизайн выполнен в фирменном стиле современных моделей Haval: дебютант располагает двухуровневой решеткой радиатора, 18-дюймовыми колесами, декоративной квадратной накладкой двери и полностью светодиодной оптикой.

Интерьер новинки не раскрыт, но зато заявлено, что в оснащение Haval H3 войдут полный «зимний пакет», сиденья с памятью настроек, камеры кругового обзора спереди, аудиосистема с эффектом 4D и 16-ю динамиками (включая колонки в потолке), а также широкий набор электронный ассистентов водителя, включая адаптивный круиз-контроль, помощника удержания в полосе движения, функцию проекции «прозрачный капот» и многое другое.

Кроссовер получит бензиновый 1,5-литровый турбомотор. Для переднеприводной версии предусмотрен двигатель мощностью 143 л.с. и крутящим моментом 210 Нм, а для полноприводной — 177-сильный агрегат с крутящим моментом 270 Нм. Предусмотрена 7-ступенчатая роботизированная коробка передач, передняя подвеска типа МакФерсон и независимая многорычажка сзади.

Старт продаж нового кроссовера намечен на второй квартал 2024 года. Стоимость Haval H3 пока не озвучена.