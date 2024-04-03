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Кроссовер DFSK ix5 получит в России мощный мотор и новые опции

Завод «Моторинвест» готовится к запуску версии Luxury

Компания «Моторинвест» анонсировала вторую, более мощную модификацию младшего кроссовера DFSK ix5 еще во время российской презентации марки и ее стартовых моделей, но дату начала продаж тогда не назвали. Она неизвестна до сих пор, однако представители липецкого завода снова подтвердили, что такая версия на рынок выйдет.

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Автор
Максим Орлов

Изображение Кроссовер DFSK ix5 получит в России мощный мотор и новые опции

Подробностей о версии Luxury пока немного. Ранее сообщалось, что кроссовер DFSK ix5 в этом исполнении будет оснащаться двухлитровым турбомотором на 231 л.с. и 355 Нм крутящего момента и классическим шестиступенчатым «автоматом». В список опций должны войти 20-дюймовые колеса, адаптивный круиз-контроль, ряд электронных ассистентов водителя. А еще, как выяснили наши коллеги из «Известий» — подогрев руля и всех сидения, продвинутая мультимедиа с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.

Мотор будет другой, а вот привод, вероятнее всего, останется передним. Тем же, кому важно, чтобы ведущими могли выступать все четыре колеса, стоит присмотреться к старшему DFSK ix7. Его тоже ждет небольшое обновление, в ходе которого модель обзаведется подогревом руля — его начнут устанавливать на машины ближе к лету.

Напомним, что DFSK ix5 с базовым 1,5-литровым турбомотором на 137 сил и вариатором предлагается сегодня в России по цене от 2 990 000 рублей, а ix7 — от 3 990 000 рублей.

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