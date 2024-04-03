АЕБ: продажи новых автомобилей в России выросли на 86%

Как сообщает Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) со ссылкой на данные Комитета автопроизводителей, в марте российские дилеры продали 150 640 новых легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 102% больше, чем в первом весеннем месяце 2023-го. Отмечен рост и по итогам целого квартала, хотя уже и не двукратный.

Так, в январе-марте 2024 года объем рынка новых автомобилей в нашей стране достиг 249 118 единиц, а с учетом альтернативных каналов поставок (то есть «серого» импорта) — около 332 898 штук. По информации ППК (совместное предприятие «Автостата» и АО «Электронный паспорт»), продажи в первом квартале составили 341 619 штук, что на 86% превышает показатели января-марта прошлого года.

— Существенный рост предложений соответствовал крайне высокому спросу. Спрос был стимулирован адаптационными мерами господдержки. Дополнительным фактором роста более чем в 2 раза по сравнению с прошлым годом стали введенные с 1 апреля изменения исчисления утилизационного сбора на автомобили, ввозимые через страны ЕАЭС. Вероятность существенного удорожания автомобиля за счет возможных доначислений явилась стимулом для потребителей, планировавших покупку автомобиля, решить этот вопрос до вступления в силу новых правил, — отметил председатель Комитета автопроизводителей Алексей Калицев.

В АЕБ считают, что если на отечественный рынок не будут влиять никакие новые негативные факторы, то по итогам 2024-го его объем может превысить 1,3 млн. единиц. Такой прогноз в Ассоциации давали ранее, а сейчас лишь подтвердили, опираясь на результат первого квартала.