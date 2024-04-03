Названы самые популярные кроссоверы и внедорожники в России

В рыночной битве кроссоверов и внедорожников российские марки уступают лидерство китайским брендам — по итогам марта последние одержали уверенную победу. Что, в общем-то, вполне логично, учитывая разнообразие моделей, предложенных «поднебесными» автостроителями.

На протяжении нескольких месяцев бестселлером как в своем классе, так и в общем зачете кроссоверов-внедорожников остается недавно обновленный Haval Jolion — спрос на него вырос в марте на 92% до 6387 реализованных машин. Чуть меньше в первый месяц весны было продано экземпляров LADA Niva Travel (5213 авто, +30,8%). А вот поднявшийся на третье место Geely Monjaro улучшил результат кратно: 5175 выданных клиентам автомобилей в марте 2024 года против 170 единиц в марте 2023-го.

В 3,2 раза (до 5151 машин) в минувшем месяце выросли продажи Chery Tiggo 7 Pro Max, на 76,6% стала популярнее LADA Niva Legend (4772 авто). Вместе с ними в первую десятку мартовского ТОПа вошли Omoda C5 (3761 ед., +57%), Haval M6 (3468 ед.), Chery Tiggo 4 Pro (3241 ед., +40,4%), Changan CS55 Plus (2859 ед.) и Geely Coolray (2804 ед., +2,5%).