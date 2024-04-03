Дешевле двух миллионов: Omoda объявила цену кроссовера C5 в версии Fun

Китайский бренд Omoda не стал затягивать с объявлением стоимости новой комплектации своего кроссовера C5. Исполнение Fun, как и обещала марка, будет самым бюджетным в гамме модели: за автомобиль попросили 1 999 900 рублей.

Версия Fun предлагает покупателям «яркий стиль и футуристичный дизайн» в сочетании с «набором смарт-опций». Для снижения цены пришлось пойти на определенные жертвы с точки зрения оборудования, однако назвать бедным автомобиль не получится при всем желании.

В оснащение включены система бесключевого доступа, круиз-контроль, камера заднего вида, система мониторинга давления и температуры в шинах, пакет зимних опций (функция дистанционного запуска и прогрева салона, обогрев лобового стекла, передних сидений, руля и форсунок омывателя), мультимедиа с 10,25-дюймовым тачскрином и другое оборудование. При этом новое исполнение отличается 17-дюймовыми колесами вместо 18-дюймовых, а также кондиционером, вытеснившим климат-контроль.

Естественно, бюджетная версия доступна только с передним приводом и лишь с базовым 147-сильным 1,5-литровым бензиновым турбомотором, агрегатированным с вариатором. Заказы на новинку уже принимаются.