Solaris все-таки установил цены на «воскресшие» Kia и Hyundai

Компания AGR Automotive Group, которая стала владельцем завода Hyundai в Санкт-Петербурге и возобновила на нем производство бестселлеров Hyundai и Kia, озвучила официальные цены на модели. И это через несколько недель после того, как автомобили поступили в продажу.

Новая марка Solaris представлена четырьмя моделями — HS, HC, KRS и KRX, которые ранее были известны как Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Kia Rio и Kia Rio X-Line соответственно. Технически и по оснащению новинки полностью идентичны своим прародителям, однако цены на автомобили после их ребрендинга значительно подросли.

Седан Solaris HS предложен с атмосферными бензиновыми моторами объемом 1,4 литра на 100 л.с. и 1.6 литра на 123 л.с., агрегатированными с 6-ступенчатыми механической или автоматической коробками передач. Доступны четыре комплектации: Active Plus (от 2 010 000 рублей), Comfort (от 2 022 000 рублей), Elegance (от 2 130 000 рублей) и спецверсия Sportline (от 2 032 000 рублей). Доплата за более мощный мотор составляет 3000 рублей, за АКП — 6000 рублей.

Кроссовер Solaris HC имеет аналогичный 1,6-литровый мотор, но для модели также предлагается 150-сильный 2-литровый двигатель. Коробки передач те же, но у паркетника, как и прежде, есть полный привод. Список комплектаций включает в себя версии Classic (от 2 499 000 рублей), Family (от 2 590 000 рублей) и Lifestyle (от 2 639 000 рублей).

Седан Solaris KRS и кросс-хетчбэк Solaris KRX получили 123-сильный 1,6-литровый мотор, «механику» или «автомат» на выбор. KRS будет доступен в комплектациях Classic (от 2 038 000 рублей), Comfort (от 2 074 000 рублей) и Prestige (от 2 177 000 рублей). Хетчбэк KRX — в исполнениях Comfort (от 2 064 000 рублей), Luxe (от 2 137 000 рублей), Style (от 2 174 000 рублей), Prestige (от 2 235 000 рублей) и Premium (от 2 345 000 рублей).

Рекомендованные розничные цены, указанные на официальном сайте компании, действительны с 3 апреля 2024 года — до этого стоимость автомобилей устанавливали сами дилеры.