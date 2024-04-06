«Внедорожная» LADA Granta, загадочный UAZ Patriot, новый Haval H3 и разорительные пошлины: итоги недели

УАЗ готовит к премьере глубоко модернизированный «Патриот», Chery сокращает в России свою модельную линейку, Haval выводит на наш рынок кроссовер H3, а Omoda открывает продажи «бюджетной» версии паркетника C5. Были на этой неделе и важные социальные новости: инспекторы ГИБДД начали принимать экзамены на «права» по новым правилам, а Федеральная таможенная служба — пристальнее следить за импортными машинами. Об этих и других самых главных событиях последних дней — в видеодайджесте портала «АвтоВзгляд».

После пары недель относительного затишья АВТОВАЗ таки разразился новостями. Тольяттинцы раскрыли точную дату рестарта серийного производства «Ларгуса», вернули на конвейер универсал Granta во «внедорожном» исполнении Cross, запустили новое мобильное приложение «Мир LADA». А еще похвастались «необычайным урожаем»: в марте дилеры отечественного бренда продали почти 43 тысячи новеньких машин, и это лучший месячный результат за последние 11 лет.

Порадовал на этой неделе и другой российский производитель — УАЗ. Ульяновцы сообщили, что работа над обновленным «Патриотом» идет по графику, и мы увидим «глубоко модернизированный» внедорожник уже в следующем году. А вот поклонники Chery, напротив, немного расстроились, узнав, что компания сокращает в нашей стране модельную линейку, прощаясь с кроссоверами Tiggo 7 Pro, Tiggo 8 Pro, а также дорестайлинговым Tiggo 8 Pro Max. Впрочем, и этому есть объяснение.

Haval же, напротив, свой продуктовый ряд расширяет. В ближайшие пару месяцев в шоу-румы отечественных дилеров поступит новый кроссовер H3. По своим габаритам он сопоставим, например, с Volkswagen Tiguan текущего поколения. Напомнил о себе на этой неделе и третий представитель «большой китайской тройки» — компания Geely. Она открыла российские продажи посвежевшего Monjaro.

И Monjaro стал не единственным дебютантом уходящей недели — дилеры Omoda начали принимать заказы на кроссовер C5 в новом исполнении Fun. Его главная особенность — приятная цена. Но, разумеется, покупателю предлагают лишь базовый мотор на 147 сил, вариатор, передний привод. И более скромное оснащение: скажем, колеса на 17 дюймов, а не на 18, и кондиционер вместо климат-контроля...

А напоследок пара социальных новостей — о тех нововведениях, что вступили в силу в День дурака. Первое касается процедуры проведения экзамена на «права». Что изменилось? Например, количество допустимых штрафных баллов увеличили с 5 до 7. Коридор для разворота в ограниченном пространстве расширили. Инспектора ГИБДД отсадили на задний диван — чтобы впереди мог расположиться инструктор. И это еще не все.

Второе нововведение связано с растаможкой автомобилей из-за рубежа в других странах ЕАЭС, не в России. Отныне хитрым автовладельцам, которые пытаются таким образом сэкономить приличную сумму (в иных случаях она может доходить до миллиона рублей), придется доплачивать налоги и сборы — в размере той самой сэкономленной денежки — в составе утилизационного сбора. И никуда от этого не деться...

А подробнее о главных событиях автомобильной жизни страны уходящей недели — в видеообзоре портала «АвтоВзгляд», который можно посмотреть здесь.