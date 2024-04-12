АВТОВАЗ лишил LADA Vesta базового мотора

Отечественный автопроизводитель в очередной раз скорректировал прайс-лист на свою популярную модель. Последнее изменение цен связано с переменами в оснащении LADA Vesta.

Седан в стандартной комплектации Comfort лишили подушек безопасности, но зато оснастили креслом водителя с регулировками по высоте и двигателем 1.6 стандарта «Евро-5». Благодаря изменениям, внесенным в список опций, удалось снизить цену этой версии на 50 000 рублей — до 1 459 900.

Кроме того, если покупать автомобиль в апреле, то можно получить дополнительную скидку от завода: тогда четырехдверка обойдется в 1 239 900 рублей — столько же ранее стоил седан с 90-сильным двигателем, который отныне модели не положен. Теперь LADA Vesta предлагается либо со 106-сильным 1,6-литровым мотором и 5-ступенчатой механической коробкой передач, либо со 122-сильным 1,8-литровым движком и вариатором.

Универсал Vesta SW стоит от 1 639 900 рублей, а «внедорожный» Vesta SW Cross — от 1 853 900 рублей. Формально они подорожали, но по факту стандартной комплектацией для «сараев» теперь стал просто более дорогой уровень оснащения с более мощным двигателем.