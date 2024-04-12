MG раскрыла сроки начала российских продаж шести новых моделей

«Мир-Дистрибьютор» — официальный представитель англо-китайской марки MG в России — готовится к расширению модельного ряда. На презентации, приуроченной к запуску бренда на отечественном рынке, компания подтвердила, что нас ждет как минимум шесть новых автомобилей. И все они поступят в продажу до конца 2024 года.

Так, в апреле-июне MG, которая на сегодняшний день предлагает россиянам единственную модель с индексом 5, выведет на российский рынок лифтбэк MG 6, паркетник ZS и родстер Cyberster. А в третьем квартале — то есть в июле-сентябре — к ним присоединятся кроссоверы HS и RX5, а также лифтбэк MG 7.

В настоящее время на все эти модели, кроме Cyberster, «Мир-Дистрибьютор» оформляет Одобрения типа транспортного средства (ОТТС). Почему обделили родстер? У него пока нет экспортной версии: те автомобили, что сейчас можно отыскать в продаже, «неофициальные» — они не адаптированы к иным рынкам, помимо китайского, не располагают другими языками в меню и, соответственно, не подразумевают гарантийную поддержку производителя. Однако, как представители компании рассказали во время презентации, на которой побывал и корреспондент портала «АвтоВзгляд», версия Cyberster для зарубежных стран появится в августе.

Сегодня дилерская сеть MG в России насчитывает 34 автосалона в 18 регионах. Кроме того, «Мир-Дистрибьютор» открыл три склада запасных частей — один в Москве и два на Урале.

Пока, как уже было сказано, компания продает официально в России только седан MG 5 — ОТТС на него «Мир-Дистрибьютор», кстати, уже получил. А портал «АвтоВзгляд», в свою очередь, на этом автомобиле уже прокатился — подробный и честный обзор амбициозной четырехдверки можно найти здесь.

Если же вам интересно узнать больше о марке MG в целом — ее политике и планах — то прочитайте наше эксклюзивное интервью с представителем «Мир-Дистрибьютор»: оно находится тут.