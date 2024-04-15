Эксперты назвали марки самых надежных автомобилей

Очередной рейтинг надежности, основанный на результатах опроса владельцев машин, составили зарубежные журналисты. Неоспоримыми лидерами оказались японские автопроизводители, которые доминируют в первой десятке.

В рейтинге учитывались модели в возрасте до 5 лет

Как сообщает издание What Car?, статус производителя самых надежных автомобилей обеспечил себе Lexus, набрав 98,3% позитивных отзывов от владельцев его моделей. В число самых беспроблемных машин вошли кроссоверы NX (в его гибридной версии 450h+ и прочих модификациях) и новый UX. Второе место в рейтинге досталось Toyota (97,4%), а самыми надежными моделями у марки сочли Yaris двух последних генераций, Yaris Cross и RAV4. Тройку лидеров внезапно замкнул MINI (97,2%): самые удачные автомобили британского бренда — Clubman прошлого поколения, электрический Cooper и кабриолет Cooper Convertible.

В десятку лидеров также попали Suzuki (96,9%), Mitsubishi (96,2%), Honda (95,9%), Hyundai (94,3%), Kia (93,8%), Volvo (93,7%) и Tesla (93,6%). А в число самых ненадежных марок вошли Opel, Alfa Romeo и бренд Cupra, выросший из линейки «заряженных» моделей SEAT в отдельную автомобильную марку.