АВТОВАЗ нашел у «заряженной» LADA Granta проблемы с колесами

АВТОВАЗ инициировал проведение очередной сервисной кампании. На сей раз под отзыв попали автомобили семейства LADA Granta, причем в топовой версии Sport — у них обнаружили недоработки в задней подвеске.

Как сообщает портал «Лада.Онлайн», официальные дилеры LADA получили предписание №130-23, которое требует провести отзывную кампанию для спортивной модификации LADA Granta. Владельцев автомобилей в исполнении Sport, попавших в список, приглашают в сервис. Механики заменят на машинах проставки оси ступицы задней подвески — выявленные недоработки связаны с развалом колес.

Сотрудники дилерских центров установят новые детали — традиционно для отзывных кампаний — совершенно бесплатно для владельцев автомобилей. О том, сколько именно LADA Granta Sport попало под отзыв и когда сошли с конвейера потенциально бракованные машины, информации нет.