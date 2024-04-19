Китайская марка Soueast выйдет на российский рынок

Российское представительство Jetour обеспечит себя дополнительной работой — ожидается, что в текущем году компания займется продажами автомобилей новой для нашей страны марки Soueast.

Как выяснили наши коллеги из «Авто Mail.Ru», дебют нового китайского бренда в России состоится в самые ближайшие месяцы — не позднее июня. В настоящее время «Джетур Мотор Рус» собирает еще одну команду специалистов — тех, что займутся продвижением Soueast.

Продаваться машины этой марки будут, помимо прочего, и в дилерских центрах Jetour. Правда, никакой информации о том, какие именно модели Soueast выйдут на российский рынок и сколько денег за них попросят, на сегодняшний день нет.

В настоящее время автомобили Soueast поставляются в Россию «серыми» импортерами, а также ввозятся частными лицами. Одной из самых распространенных моделей в продаже является переднеприводный кроссовер DX8S со 156-сильным 1,5-литровым бензиновым турбомотором и 6-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Стоит такая машина от 2 млн. руб.