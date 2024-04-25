Wildberries опять проиграл: онлайн-продажи LADA начались на ресурсе «Мегамаркет»

Слухи о том, что АВТОВАЗ будет продавать свои машины через онлайн-витрины маркетплейсов, оказались реальностью. С той лишь поправкой, что вместо Wildberries модели LADA оказались в ассортименте ресурса «Мегамаркет».

На этом маркетплейсе российские автомобили представлены в разделе «Автотовары» во вкладке «Автомобили» и «Новые автомобили». На старте продаж для онлайн-покупки будут доступны модели семейства LADA Granta, а также внедорожники LADA Niva Legend 4х4 и LADA Niva Travel. Технически за покупку отвечает сервис «СберАвто», менеджеры которого будут связываться с клиентами, подтверждать операцию и бронировать машины. Правда, пока сервис работает только в домашнем для автогиганта регионе — в Самарской области.

Заявлено, что в перспективе модельный ряд LADA на «Мегамаркете» расширится, как и география нового сервиса. Партнеры обещают внедрить опцию доставки автомобиля до дома покупателя и возможность получить за покупку кешбэк бонусами «СберСпасибо». — Сотрудничество с «Мегамаркетом» — отличная возможность расширить свой опыт в сфере онлайн-продаж. Для нас важно предоставить клиентам еще больше выбора и дополнительно повысить уровень удобства, предлагая автомобили по конечной стоимости на знакомой им площадке, на которой многие из них совершают покупки ежедневно, — заявил порталу «АвтоВзгляд» вице-президент по продажам и маркетингу АВТОВАЗа Дмитрий Костромин.