Volkswagen и Skoda вернулись в Россию неожиданным образом

«Ингосстрах» вышла в новый для себя сегмент рынка и начала торговать автомобилями. На онлайн-платформе страховщика стартовала реализация машин со страховкой в комплекте.

Клиентам уже доступны автомобили Volkswagen и Skoda, которые продаются сразу же с полисами КАСКО с покрытием рисков «Ущерб при угоне автомобиля без документов и ключей» и «ДТП по вине водителя» с лимитом ответственности до 70 000 руб. Заявлено, что представленные на платформе ТС продавец получает напрямую от производителей или официальных дилеров.

— В настоящее время в рамках пилота мы тестируем продажи машин европейских брендов, а в дальнейшем модельный ряд пополнят автомобили из России, Китая и ряда других стран, — заявила вице-президент по партнерским программам СПАО «Ингосстрах» Екатерина Снигирь. Обещано, что клиентам в перспективе будут предлагать не только автомобили из наличия, но и обеспечат возможность оформить заказ на нужную машину.