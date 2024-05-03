Обновленный Geely Atlas впервые замечен на тестах

В России совсем недавно начались продажи Geely Atlas нового поколения, а в Китае этот кроссовер уже готовится к первому рестайлингу. И к дорожным испытаниям посвежевшей модели производитель уже приступил, о чем свидетельствуют «шпионские» фотографии, просочившиеся в Сеть.

Судя по снимкам, основные изменения произойдут в салоне «Атласа». Во-первых, 13,2-дюймовый вертикальный дисплей мультимедиа, работающий на фирменной операционной системе Geely Galaxy OS 2.0, станет «парящим» и не будет соединен с центральным тоннелем. Во-вторых, сам центральный тоннель получит физические кнопки, перелицованный селектор коробки передач и подстаканники с закрытым отсеком.

Фото: Weibo

По предварительным данным, базовым двигателем для Geely Atlas будет 1,5-литровый бензиновый турбомотор на 181 л.с. и 290 Нм крутящего момента, а топовым — 2,0-литровый турбоагрегат, развивающий 218 л.с. и 325 Нм. По части трансмиссии и типа привода выбора не оставят — только 7-ступенчатая роботизированная коробка передач с двойным «мокрым» сцеплением и исключительно передние ведущие колеса.

Сроки начала продаж модернизированного кроссовера пока не называются. Но ясно одно — в России посвежевший автомобиль мы увидим еще не скоро. Что же касается текущей версии, то она предлагается в трех — Luxury, Flagship и Flagship Sport — комплектациях по цене от 3 194 990 рублей.