Продажи новых «китайцев» выросли в России более чем в 2 раза

В апреле спрос на новые легковые автомобили из Поднебесной вырос в России более чем вдвое. А за первые четыре месяца года объемы реализации «китайцев» в нашей стране увеличились почти трехкратно.

По оценке «Автостат Инфо», в прошлом месяце в России было продано на 130% больше новых китайских легковушек, чем в апреле 2023-го — 75 087 машин против 32 611 годом ранее. Всего же с начала 2024-го объем «поднебесного» сегмента увеличился на 174% — с 98 205 штук в январе-апреле 2023-го до 268 762 единиц в январе-апреле 2024-го.

Рыночная доля автомобилей из Поднебесной достигла 55,4% по итогам минувшего месяца. Если же смотреть весь 2024 год, то она даже больше — 58%.

Самой популярной у россиян маркой в апреле стал Haval (14 661 единиц, +114%), вместе с которым в топ-3 китайских брендов вошли Chery (12 999 единиц, +40%) и Geely (11 536 единиц, +62%). Среди моделей лидируют Haval Jolion (6142 штуки, +74%) и два Chery — Tiggo 7 Pro Max (4402 штуки) и Tiggo 4 Pro (4304 штуки, +27%).