Объявлены цены на кроссоверы VGV U70 Pro и VGV U75 Plus

Большинство отечественных автомобилистов уже более-менее привыкли к сложившейся за последние пару лет палитре китайских автобрендов. Однако, как выясняется, у автопрома Поднебесной есть планы расширения своей экспансии на наш рынок. Встречаем новую китайскую марку — VGV.

Презентация нового для российского рынка китайского бренда VGV напомнила времена 10-15-летней давности, когда расправляющие крылья автопроизводители Поднебесной умиляли своей незамутненным подходом к маркетингу.

Эхом тех времен веет от информации на официальном российском сайте бренда, которая сообщает, что аббревиатуру VGV «можно интерпретрировать как сокращение фразы Very Good Vehicle — «очень хорошая машина». Однако смахнем скупую ностальгическую слезу и перейдем к делу — презентации двух моделей бренда, уготованных российскому рынку: VGV U70 Pro и U75 Plus.

Машины собирают на заводе «Юнисон» в Белоруссии. Китайская компания Sinotruk, владелец бренда VGV, решила именно так. Более доступная модель VGV U70 Pro при длине кузова 4825 мм и семиместным салоном оснащена 1,5-литровым турбомотором мощностью 145 л.с. В переднеприводной трансмиссии может стоять либо 6-ступенчатый «автомат», либо 6-ступенчатый «автомат». Привод — передний. Двигатель и трансмиссия — продукция Sinotruk. Цена стартует от 2,1 млн. рублей.

Фото портала АвтоВзгляд.

Более дорогой VGV U75 Plus при точно такой же длине кузова получил 2-литровый 199-сильный турбомотор и 8-ступенчатую АКП. Привод тоже исключительно передний. Двигатель разработан компанией GWM. КП — собственная разработка Sinotruk. Цены стартуют от 2,75 млн. рублей. Обе машины имеют достаточно богатую базовую комплектацию, включающую цветную цифровую приборную доску, большие тачскин-мониторы мультимедийной системы, системы бесключевого доступа, подогревы сидений, антикор, кондиционер и прочее.

— Кроссоверы VGV U75 Plus и VGV U70 Pro стали первыми моделями VGV на российском рынке. Их продажи стартуют в июне 2024 года. В случае их рыночного успеха, бренд может привезти в Россию еще и свои пикап и минивен, — сообщил порталу «АвтоВзгляд» гендиректор эксклюзивного дистрибьютора VGV в нашей ООО «Мотор-Плейс» Михаил Плотников.