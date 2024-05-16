В первой половине мая рекомендованные розничные цены в сторону повышения скорректировали пять присутствующих в России автомобильных марок. Помимо АВТОВАЗа, увеличили стоимость своей продукции два китайских бренда, а также УАЗ и Sollers.

Новые автомобили в России продолжают дорожать, хотя не все

По данным портала «Цена Авто», АВТОВАЗ увеличил стоимость семейства автомобилей LADA Granta (кроме базовой версии), а также внедорожников Niva — эти модели прибавили в цене от 51 100 до 71 100 рублей.

Не отстают от тольяттинцев и ульяновцы: «УАЗики» подорожали на 35 000 — 60 000 целковых. Кроме того, прайс-листы скорректитровал Sollers: цены Atlant и Argo подросли на 50 000 рублей, в то время как микроавтобус Atlant стал, напротив, доступнее — на 224 000.

Из китайских марок, наводнивших российский рынок, в список попали только родственные Chery и Jaecoo. Первая накинула 10 000 — 70 000 рублей к цене кроссовера Tiggo 7 Pro Max, а вторая — 100 000 «деревянных» к прайсу модели J7.

Другие же китайские компании — Geely и Skywell — цены опустили. Так, Monjaro стал доступнее на 250 000 — 400 000 рублей, а электрический кроссовер Skywell ET5 в комплектации Luxury подешевел на 100 000.