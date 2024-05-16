Renault выкатила «заряженный» кроссовер Rafale

Впервые компания Renault представила широкой публике купеобразный кроссовер Rafale минувшим летом. А теперь, спустя почти год, презентовала его флагманскую модификацию со сложным названием E-Tech 4x4 300 hp.

Над новым автомобилем вместе с инженерами Renault работали специалисты заводского спортивного подразделения Alpine. И ключевым отличием модификации E-Tech 4x4 300 hp стала силовая установка, которая состоит сразу из четырех двигателей.

Под капотом установлен 1,2-литровый 3-цилиндровый 150-сильный бензиновый турбомотор с крутящим моментом 230 Нм. Его дополняют три электромотора: 70-сильный (с крутящим моментом 205 Нм) на передней оси, 136-сильный (195 Нм) на задней и высоковольтный стартер-генератор на 34 л.с. и 50 Нм, помогающий остальным движкам на разгоне. Суммарная отдача достигает 300 л.с., а за счет батареи на 22 кВт•ч кроссовер может проехать до 100 км исключительно на электротяге.

Фото: Renault

Renault Rafale E-Tech 4x4 300 hp получил новые амортизаторы и пружины, модернизированные стабилизаторы поперечной устойчивости, перенастроенное рулевое управление, доработанные тормоза и измененные алгоритмы электронных систем помощи водителю.

Топовая версия Atelier Alpine (есть и менее дорогая Esprit Alpine) обзавелась эксклюзивной подвеской, настройки которой меняются в режиме реального времени на основе данных, считанных камерой под лобовым стеклом. Предусмотрены и особые варианты работы силовой установки.

Визуально новая модификация отличается синим цветом кузова Satin Summit Blue, «парящим» спойлером оттенка Starry Black и 21-дюймовыми колесами Chicane с шинами Continental. Стоимость купе-кроссовера в исполнении E-Tech 4x4 300 hp пока не названа, поскольку его продажи начнутся только осенью 2024 года.