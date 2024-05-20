В Россию приехал кроссовер Changan Uni-S

Анонсированное в 2023 году разделение модельной линейки Changan на два бренда — материнский Changan и дочерний Uni — начало обретать формы. В России уже появились первые экземпляры нового кроссовера Uni-S — того, что сейчас называется CS55 Plus.

Так будет называться модель, известная сейчас как CS55 Plus

Под суббрендом Uni клиентам будут доступны уже существующие кроссоверы Uni-T и Uni-K, а также лифтбэк Uni-V. Позже линейку дополнят кроссовер Uni-S и седан Uni-L. Первый — нынешняя модель CS55 Plus, а второй — Lamore. Причем Uni-S уже в России: фотографию машины, замеченной на дороге в Челябинске, опубликовал портал «Китайские автомобили».

— Процесс перехода отдельных моделей под крыло Uni в данный момент действительно запущен. Однако финальная дата его завершения пока еще не определена, — приводит издание слова источника, обладающего информацией о планах китайской компании.

Напомним, Changan CS55 Plus в России доступен в трех — Comfort, Luxe и Tech — комплектациях, которые отличаются только оснащением. Технически кроссоверы идентичны: они имеют 1,5-литровый бензиновый турбомотор мощностью 181 л.с. и крутящим моментом 280 Нм, 7-ступенчатую роботизированную коробку передач и передний привод. Ренейминг технических изменений не предполагает, так что все агрегаты и опции должны остаться прежними.