Стало известно, когда в России начнутся продажи Tank 700

Марка Tank в рамках своего обещания расширить модельную линейку бренда на российском рынке готовится к премьере флагманского внедорожника с индексом 700. Автомобиль должны вывести в продажу уже ближайшей осенью.

О том, что Tank 700 официально выйдет на российский рынок, стало известно еще в апреле — об этом представители материнской компании Great Wall сообщили российским журналистам на Пекинском автосалоне-2024. Детальной информации о сроках начала продаж тогда не было, теперь же наши коллеги из «Китайских автомобилей» ее от своего инсайдера получили.

Так, по сведениям портала, в настоящее время внедорожник проходит необходимую сертификацию, без которой официальные продажи в России невозможны. Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) должно быть оформлено до конца лета, и в октябре Tank 700, как ожидается, выйдет на отечественный рынок.

Ранее сообщалось, что в России внедорожник предложат с бензиновым двигателем и гибридной силовой установкой, но характеристики модели для нашей страны пока не раскрыты.