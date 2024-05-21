Дилеры раскрыли стоимость кроссовера Xcite X-Cross 7

Российский бренд Xcite близок к запуску своего первенца X-Cross 7 — ожидается, что продажи новинки стартуют 27 мая. Кроссоверы начали поставлять в дилерские центры, которые и приоткрыли завесу главной тайны — цены автомобиля.

По информации телеграм-канала No Limits, ссылающегося на одного из дилеров новой марки, стоимость базовой версии Xcite X-Cross 7 составит 2,5 млн. рублей. Автомобили уже доступны для бронирования при условии внесения депозита в размере 5 тыс. рублей.

Chery Tiggo 7 Pro (тот, что послужил базой для Xcite X-Cross 7) в России больше не продается, однако в последние месяцы за него просили 2 165 000 рублей с учетом маркетинговых предложений. Поскольку детальной информации о комплектациях новинки от «Иксайта» нет, сравнить прайсы невозможно. Но если оно окажется абсолютно идентичным — с тем же набором версий и опций — то, получается, «обрусевший китаец» будет стоить на 350 000 целковых дороже «оригинала».

Добавим, что Xcite X-Cross 7 приводит в движение 147-сильный 1,5-литровый турбомотор. Двигатель сочетается с вариатором и системой переднего привода. В 2024 году «Автозавод Санкт-Петербург» намерен выпустить не менее 25 000 экземпляров, но эти планы могут быть скорректированы в зависимости от спроса на машину.