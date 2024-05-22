Стала известна дата российской премьеры кроссовера GAC GS3

Компания GAC готовит еще одну премьеру для российского рынка, которая станет уже второй новинкой марки в этом году. Речь идет о кроссовере GS3 — его представят публике, объявив и цены, в начале июня.

Если точнее, то, как выяснили наши коллеги из «Российской газеты», презентация GAC GS3 состоится 3 июня. Китайский SUV при габаритах 4410х1825х1685 мм и колесной базе 2650 мм получит 1,5-литровый бензиновый турбомотор на 177 л.с. и 270 Нм, 7-ступенчатую роботизированную коробку передач с двойным сцеплением и передний привод. Все подробности о комплектациях раскроют, вероятно, через полторы недели.

А пока GS3 готовится к дебюту, его собрат — более крупный кроссовер GS5 — сцену, напротив, покидает. Компания GAC, по данным «Российской газеты», уже прекратила поставки модели, представленной в 2020 году — дилеры распродают остатки по цене от 2 249 000 до 2 709 000 рублей.

Напомним, что «пятерка» оснащалась безальтернативным 137-сильным бензиновым турбомотором объемом 1,5 литра, 6-ступенчатой механической или автоматической коробками передач и системой переднего привода.