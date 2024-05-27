«АвтоВзгляд» узнал, что Hongqi готовит для России дизельный кроссовер HS5

Корреспондент портала «АвтоВзгляд» заметил в Москве необычную новинку от китайской Hongqi: «младший» кроссовер в российской линейке бренда с двигателем на тяжелом топливе. В итоге мы узнали о сроках выхода модели на отечественный рынок.

Итак, встретив в обычной столичной пробке SUV с шильдиком Hongqi HS5 40TD на корме, сотрудники портала «АвтоВзгляд» решили выяснить, что это за зверь такой, о котором на просторах всемирной паутины нет никакой информации. И в итоге узнали, что Hongqi действительно готовит к выводу на на наши просторы довольно экзотическую модель.

Дело в том, что когда мы неожиданно обнаружили на столичных дорогах необычный агрегат марки, то поначалу сильно озадачились: из-под капота кроссовера доносилось характерное «дизельное» тарахтение, напрочь отсутствующее у представленных в РФ моделей бренда: все они оснащаются исключительно бензиновыми ДВС.

При этом, повторим, о дизельных агрегатах в гамме двигателей бренда Hongqi российской публике до последнего времени ничего известно не было. Хотя китайская FAW Group, к которой относится Hongqi, занимается помимо прочего еще и выпуском дизелей для автотранспорта и спецтехники.

В итоге мы связались с представителем российского офиса марки с просьбой прокомментировать факт появления в России автомобиля Hongqi HS5 40 TD. На условиях «полной неофициальности» наш собеседник сообщил, что такой SUV действительно может появиться на российском рынке уже летом 2024 года. Правда, что за экземпляр грядущей новинки встретился нам на столичных просторах, наш источник говорить отказался. Но тем не менее: ждем-с...