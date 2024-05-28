Серийный «Соболь NN» с полным приводом дебютировал в Москве

Как передает корреспондент портала «АвтоВзгляд», получивший возможность познакомиться с новинкой на стенде ГАЗ, отличий между товарным полноприводником и машинами из опытной партии немало. Например, серийная модель обзавелась новым оборудованием — тем, что ранее не предполагалось. А именно — подогревом рулевого колеса и климат-контролем.
Точная дата начала продаж «Соболь NN» со всеми ведущими пока не называется, но автомобили должны появиться у дилеров в ближайшее время. На первых порах это будут трехместные цельнометаллические фургоны без внедорожного обвеса. А позднее покупателям предложат «Соболь NN 4x4» со шноркелем, штатной лебедкой и силовым обвесом кузова. Появятся также и новые модификации — «Комби» с двумя рядами сидений и багажным отсеком, микроавтобус с тремя рядами сидений.
Остается лишь добавить, что стоимость полноприводной новинки тоже пока не объявлена.