Серийный «Соболь NN» с полным приводом дебютировал в Москве

Международная выставка коммерческого транспорта и технологий COMvex-2024, которая открылась в столице, стала местом премьеры сразу нескольких любопытных новинок. В их числе оказался и серийный «Соболь NN 4x4», занявший центральное место экспозиции ГАЗ.

Как передает корреспондент портала «АвтоВзгляд», получивший возможность познакомиться с новинкой на стенде ГАЗ, отличий между товарным полноприводником и машинами из опытной партии немало. Например, серийная модель обзавелась новым оборудованием — тем, что ранее не предполагалось. А именно — подогревом рулевого колеса и климат-контролем.

Точная дата начала продаж «Соболь NN» со всеми ведущими пока не называется, но автомобили должны появиться у дилеров в ближайшее время. На первых порах это будут трехместные цельнометаллические фургоны без внедорожного обвеса. А позднее покупателям предложат «Соболь NN 4x4» со шноркелем, штатной лебедкой и силовым обвесом кузова. Появятся также и новые модификации — «Комби» с двумя рядами сидений и багажным отсеком, микроавтобус с тремя рядами сидений.

Остается лишь добавить, что стоимость полноприводной новинки тоже пока не объявлена.