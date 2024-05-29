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Кроссовер GAC GS8 получил пятиместную версию

Правда, пока только на домашнем рынке

Первый год GAC GS8 второго поколения (на рынок КНР он вышел прошлым летом) продавался исключительно в семиместном исполнении, теперь же китайцы предложили покупателям и более доступную версию с двумя рядами кресел. Впрочем, новая модификация отличается от дебютной не только количеством посадочных мест...

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Автор
Максим Орлов

Изображение Кроссовер GAC GS8 получил пятиместную версию

Запуск новой версии компания GAC приурочила к мини-обновлению, ознаменовавшему переход кроссовера в следующий модельный год. Опознать посвежевшую машину можно по увеличенной решетке радиатора с новым рисунком трехмерных элементов, темной облицовке колесных арок и порогов, а также черному декору, «маскирующему» заднюю стойку кузова.

Ключевым новшеством обновленного GS8 стало появление 5-местной модификации с багажником, впечатляющим своим объемом. Грузовой отсек шириной 1120 мм и глубиной 2120 мм «поглощает» 1859 литров поклажи. Позаботились и о пассажирах заднего цельного дивана, обеспечив им 930 мм дополнительного пространства в ногах. Других глобальных изменений в салоне не произошло. Что же до оснащения, то базовый перечень расширился, да и другие комплектации обзавелись новыми опциями.

Фото: GAC
Фото: GAC

Пятиместный вариант GAC GS8 позиционируется, что логично, как бюджетный, поэтому для этой модификации предложены только 2,0-литровый бензиновый мотор на 252 л.с. и 400 Нм крутящего момента, 8-ступенчатый «автомат» и доработанный полный привод. У версии с тремя рядами кресел по части силовых агрегатов все осталось по-прежнему.

Остается лишь добавить, что стоимость новинки в Китае стартует с отметки в 159 800 юаней, что по текущему курсу эквивалентно примерно 1,9 млн. рублей. Когда пятиместный кроссовер приедет в Россию и приедет ли вообще, пока неизвестно. Сейчас, напомним, за GAC GS8 второго поколения наши дилеры просят от 3 899 000 целковых.

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