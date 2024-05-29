Одни дорожают, другие дешевеют: как в мае изменились цены на новые автомобили

В этом месяце сразу несколько автопроизводителей скорректировали цены на свою продукцию. И далеко не все — в большую сторону. Нашлись на российском рынке новых автомобилей и те модели, что, напротив, стали в мае доступнее.

В целом в мае, по оценке Национального агентства промышленной информации (НАПИ), автобренды изменили цены на 84 комплектации автомобилей. У тех машин, что стали в этом месяце дешевле, прайсы снизились на 0,3-9,6%. У тех, что дороже — повысились на 0,3-7%.

Кроссоверы Chery Tiggo 7 Pro Max в шести комплектациях выросли в цене на 0,3-2,5%, а Jaecoo J7 в двух версиях — на 3-3,3%. UAZ Hunter в исполнении Base Fleet подорожал на 2,5%, Patriot — на 2,5-3,2%. Вспомним в очередной раз и АВТОВАЗ, который в середине месяца переписал прайс-листы семейств Granta и Niva: они прибавили в стоимости 3,6-7%.

Если же говорить о снижении цен, то наиболее ощутимо «опустился» кроссовер Geely Monjaro — эта модель стала доступнее на 5-9,6% в зависимости от комплектации. Электрический Evolute i-Jet в базовой версии подешевел на 7,2%, а седан Venicua D60 Plus, представленный на нашем рынке неофициально — на чисто символические 0,3%.