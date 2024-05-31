Haval рассекретил новый H6, который ждут в России

Популярная в России марка Haval открыла в Китае прием предварительных заказов на кроссовер H6 нового, как заявляет производитель, поколения, хотя больше похоже, что модель прошла глубокий рестайлинг, а не сменила генерацию. Велика вероятность, что через некоторое время дебютант появится и у нас.

Внешне посвежевший кроссовер похож на Haval Jolion — у него новая оптика в форме цифры «7», переработанная решетка радиатора и иной бампер. Задний — тоже изменился. Кроме того, дизайнеры переоформили фонари.

Но куда серьезнее перемены в салоне: новый руль сочетается с «переосмысленной» передней панелью и центральным тоннелем, лишившимся селектора коробки передач — освободившееся место заняли подстаканниками, беспроводной зарядкой и отсеками для мелочей. В оснащение входят 10,25-дюймовая цифровая «приборка», 14,6-дюймовый тачскрин мультимедиа на базе операционной системы Coffee OS с чипом Qualcomm Snapdragon 8155 и 9-дюймовый проекционный дисплей. Заявлено, что автомобиль имеет более 20 электронных ассистентов водителя.

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Технически Haval H6 почти не изменился. Построенный на платформе LEMON кроссовер имеет длину 4703 мм, ширину 1886 мм и высоту 1730 мм при колесной базе 2738 мм. Моторы хоть и модернизированы, но остались прежними: 177-сильный (275 Нм крутящего момента) 1,5-литровый турбированный агрегат сочетается с 7-ступенчатой коробкой передач DCT, а 9-ступенчатый «робот» полагается турбомотору 2.0 на 231 л.с. и 385 Нм. «Младший» двигатель работает только с передним приводом, а «старший» агрегат позволяет выбрать между передним и полным.

В Китае прием предзаказов на новинку открыт 30 мая. Сроки появления модели на других рынках не названы. Но поскольку представители Haval ранее объявляли о намерении компании привезти H6 в Россию, можно с уверенностью предположить, что однажды он до нас таки доберется.