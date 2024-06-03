Стало известно, когда LADA Granta получит климат- и круиз-контроли

АВТОВАЗ намерен до конца 2024 года серьезно улучшить оснащение своих автомобилей семейств Granta и Vesta, вернув в них часть опций, исчезнувших с введением санкций. Кроме того, в ближайшем будущем станут чуть безопаснее внедорожники Niva Legend и Niva Travel — благодаря «эирбегам».

В официальном журнале Росконгресса, выпущенном к предстоящему Петербургскому международному экономическому форуму (ПМЭФ), глава АВТОВАЗа Максим Соколов пообещал улучшить как флагманскую модель Vesta, так и бюджетную Granta.

— В III квартале 2024 года мы планируем вернуть на LADA Vesta систему ESP с «зашитыми» функциями антипробуксовки и помощника при старте в гору, датчики дождя и света и много других комфортных опций. К концу года рассчитываем оснастить Granta системами климат- и круиз-контроля, обновить материалы отделки интерьера, — отметил президент АВТОВАЗа.

Не останется без внимание и семейство Niva. Российские внедорожники обзаведутся «эирбегами». По словам г-на Соколова, испытания и работы по оснащению моделей Niva Legend и Niva Travel подушками безопасности «в активной фазе». Однако сроки появления в продаже полноприводников с новым оборудованием он не обозначил.

Напомним, что 5 июня в 13:00 по московскому времени в рамках ПМЭФ состоится официальная премьера LADA Iskra — абсолютно новой модели, которая выйдет в версиях седан, универсал и универсал «повышенной проходимости» Cross. В линейке LADA новая «Искра» займет место между Granta и флагманской Vesta.