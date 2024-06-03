АВТОВАЗ возобновит производство универсала LADA Granta

Российский автогигант вновь будет производить бюджетную модель LADA Granta в кузове универсал во «внедорожном» исполнении Cross. И если ранее АВТОВАЗ выпустил небольшую партию машин в комплектации Quest, то сейчас завод намерен вернуть на конвейер всю гамму исполнений.

Как сообщает паблик «Нетипичный АВТОВАЗ» в соцсети «ВКонтакте», с 10 июня в Тольятти начнется серийное производство универсала в шести комплектациях. Для автомобиля предложат пять цветов кузова: белый «Ледниковый», черный «Пантера», серебристый металлик «Платина», темно-серый металлик «Борнео» и золотисто-коричневый металлик «Кориандр». Напомним, что последние универсалы «Гранта» сошли с конвейера в апреле — тогда АВТОВАЗ выпустил 900 машин в версии Quest.

LADA Granta Cross осталась единственным «сараем» в линейке модели. Кроме него, доступны седан и лифтбэк — для всех АВТОВАЗ предлагает безальтернативный бензиновый 1,6-литровый двигатель, а единственная возможность выбора заключается в варианте мощности: 90 л.с. или 106 л.с. «Внедорожный» универсал Cross стоит от 945 900 рублей за 90-сильный вариант и от 1 073 900 рублей за версию с более мощным агрегатом.