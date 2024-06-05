Geely раскрыла стоимость полноприводного Atlas

Новинка оснащена 2,0-литровым 4-цилиндровым бензиновым турбомотором, развивающим 200 л.с. мощности и 325 Нм крутящего момента, в связке с классическим 8-ступенчатым «автоматом» Aisin и системой автоматически подключаемого полного привода 6-го поколения. Кроссовер с четырьмя ведущими колесами получит два дополнительных режима движения: Offroad («Внедорожный») предусмотрен для езды по легкому бездорожью, а Snow («Снег»), как понятно из названия — в зимних условиях.

Новый вариант «Атласа» аналогичен существующему кроссоверу и отличается только шильдиком AWD на двери багажника. Клиентам будут доступны все те же комплектации Luxury, Flagship и Flagship Sport, но по цене на 200 тысяч рублей больше, чем у переднеприводного исполнения.

Рекомендованный прайс полноприводного Geely Atlas в комплектации Luxury составляет 3 399 990 рублей, а при покупке автомобиля в кредит и по схеме Trade-in его стоимость с учетом спецпрограмм составит от 3 049 990 рублей. Версия Flagship стоит 3 599 990 рублей или 3 249 990 руб. соответственно, а Flagship Sport оценена в 3 699 990 руб. или 3 349 990 руб. с учетом спецпредложений.