АВТОВАЗ объявил стоимость LADA Niva Travel с мультимедиа EnjoY Pro

Российский автогигант не стал затягивать со стартом продаж LADA Niva Travel с продвинутой мультимедийной системой EnjoY Pro. Отгрузка внедорожников дилерам уже началась, а вместе с ней были озвучены и цены на новинку.

Поклонникам современных технологий доступны четыре комплектации на выбор: Comfort MMC, Black MMC, Luxe и Luxe KHL. Технически все автомобили идентичны — 80-сильный бензиновый 1.7 под капотом, 5-ступенчатая механическая коробка передач и постоянный полный привод. Отличаются они только оснащением.

Комплекс LADA EnjoY Pro с 7-дюймовыи тачскрином поддерживает онлайн-сервисы «Яндекса» (в систему встроены «Яндекс.Навигатор», «Яндекс Музыка», «Букмейт») и позволяет подключать к головному устройству смартфон.

Минимальная стоимость внедорожника с такой информационно-развлекательной системой составляет 1 462 000 рублей. LADA Niva Travel с кожаным салоном обойдется дороже — от 1 651 000 рублей.